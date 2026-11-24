Oskar Hencke wird seine Karriere bei der TSG Hoffenheim fortsetzen. Wie der Bundesligist aus dem Kraichgau mitteilt, hat der 19-jährige Flügelstürmer einen neuen Vertrag unterzeichnet. Zur genauen Vertragslänge macht die TSG keine Angabe.

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Nach einer Muskelverletzung zu Saisonbeginn kämpfte sich das Talent zurück in den Spielbetrieb und sammelte für die Drittliga-Mannschaft der TSG drei Einsätze in den vergangenen vier Spielen. Gegen Werder Bremen (0:2) am 31. Oktober stand Hencke erstmals im Bundesligakader, kam allerdings nicht ins Spiel. „Oskar hat in seinen ersten Monaten bei der TSG sein Talent unter Beweis gestellt und sich auch von einer Verletzung zu Saisonbeginn nicht zurückwerfen lassen. Seine Entwicklung ist die Bestätigung unserer Arbeit, junge Spieler voranzubringen“, sagt Paul Pajduch, Sportdirektor Lizenzfußball bei Hoffenheim.