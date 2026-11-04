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UEFA Nations League

Undav mit bitterer DFB-Prognose

von Fabian Ley
1 min.
Deniz Undav gegen Atlético Madrid @Maxppp

Deniz Undav macht sich keine Hoffnungen auf eine Nominierung für die bevorstehenden DFB-Länderspiele. „Gar nicht“, antwortete der Angreifer des VfB Stuttgart in der Mixed Zone nach der gestrigen 0:2-Niederlage bei Galatasaray auf entsprechende Nachfrage deutlich, „ohne Tore ist es schwer, dabei zu sein.“ Signale für eine Berufung hat Undav bislang nicht bekommen: „Nein, ich weiß noch nichts.“

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In dieser Saison stehen für den 30-Jährigen erst zwei Pflichtspieltore zu Buche, in der Bundesliga wartet der 13-fache Nationalspieler sogar noch auf seinen ersten Treffer. Undav: „Ich habe keinen Kommentar dazu, wieso es so wenig ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche daran zu arbeiten, aber es wird nicht, ich komme irgendwie nicht rein.“ Am Donnerstag gibt Jürgen Klopp seinen zweiten DFB-Kader bekannt. Bei seinen ersten Partien hatte der Bundestrainer auf Undav verzichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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