Daniel Thioune war mit dem Joker-Auftritt von Cedric Itten (29) beim 2:2 gegen den SC Paderborn nicht zufrieden. Die ‚Bild‘ zitiert den Trainer von Werder Bremen: „In den Augenblicken, in denen er Platzzeit bekommt, muss er sich auch zeigen. Er ist ein Stürmer und es wäre deutlich besser gewesen, wenn er ein Tor erzielt oder zumindest ein paar Abschlüsse gehabt hätte. Ich hätte mir ein bisschen mehr Präsenz in der Box gewünscht.“ Allerdings sei es laut Thioune „natürlich schwierig, wenn man keinen Rhythmus hat. In Düsseldorf hatte er den. Dort stand er Woche für Woche 90 Minuten auf dem Platz. Da muss er sicherlich in der neuen Situation einfach noch ankommen.“

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Itten war im Sommer mit der Empfehlung von 15 Zweitliga-Toren für Fortuna Düsseldorf an die Weser gewechselt. Dort ist für den Schweizer jedoch am derzeit bestens aufgelegten Torjäger Niclas Füllkrug (33) kein Vorbeikommen. „Niclas ist der Grund, warum er nicht so viel spielt, wie er es sich vorstellt. Das System ist jetzt gerade fix. An Niclas führt aktuell kein Weg vorbei“, betont Thioune mit Blick auf Ittens Situation, „gegen Paderborn hat Cedric dann eine halbe Stunde im 4-4-2 als zweite Spitze gespielt. Solche Momente muss er sich dann nehmen.“