Die Liaison zwischen dem SV Werder Bremen und Niklas Stark wird am Ende der Saison voraussichtlich enden. Der ‚Bild‘ zufolge verlängert sich der Vertrag des Innenverteidigers nur bei einer bestimmten Anzahl an Spielen automatisch. Der 31-Jährige ist zum einen enorm verletzungsanfällig, zum anderen ist er in der Rangfolge der Innenverteidiger etwas weiter hinten angesiedelt.

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In dieser Saison kommt Stark deshalb noch auf keinen einzigen Einsatz. Das Boulevardblatt berichtet, dass ohne die automatische Verlängerung ein Verbleib von Stark an der Weser „sehr unwahrscheinlich“ ist. Nach fünf Jahren wird im Sommer 2027 das Kapitel des zweifachen Nationalspielers beim SVW also vermutlich enden.