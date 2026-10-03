Hertha: Verzwickte Gechter-Lage

Die Vertragssituation von Linus Gechter bereitet den Verantwortlichen bei Hertha BSC Bauchschmerzen. Laut dem ‚Berliner Kurier‘ wird der 22-Jährige die Berliner ablösefrei verlassen, sollte die Alte Dame den Aufstieg verpassen. Ohne den Aufstieg sei eine Verlängerung auch finanziell gar nicht zu stemmen.

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Aktuell steht die Hertha nach starkem Saisonstart an der Spitze der Zweitliga-Tabelle. Auch bei einer Rückkehr in die Bundesliga ist aber nicht garantiert, dass Vizekapitän Gechter bleibt. Schon im Sommer hatte Como 1907 die Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt.