Giannis Konstantelias (23) fällt noch lange Zeit mit einem Kreuzbandriss aus. Jetzt hat es auch den zweiten griechischen Neuzugang von Borussia Dortmund erwischt: Konstantinos Karetsas (18) wird dem BVB mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

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Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wird der Offensivspieler mindestens bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November fehlen. Karetsas kehrte am gestrigen Samstagabend auf Krücken aus Berlin zurück. Die exakte Diagnose soll heute bei weiteren Untersuchungen des betroffenen Sprunggelenks ermittelt werden.

Beim 0:0 gegen Union musste Karetsas im Zuge eines Zweikampfs mit Rani Khedira (32) nur acht Minuten nach seiner Einwechslung wieder den Platz verlassen. „Er ist nach innen umgeknickt. Ich hoffe, dass er nicht zu lange ausfällt“, so Khedira nach dem Spiel.