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Bundesliga

BVB: Klarer Plan mit Albert

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Mathis Albert mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Ole Book hat sich zu den Transfergerüchten um Mathis Albert geäußert. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund sagt gegenüber ‚Sky‘: „Wir haben einen klaren Plan für ihn. Ich denke, es ist wirklich wichtig, in jedem Aspekt weiter zu verbessern, denn mit 17 ist man definitiv noch nicht auf seinem Höhepunkt. Seine Einsatzchancen werden definitiv kommen – er hat das Talent dafür. Wir freuen uns auf diese Zeit.“ (zitiert via ‚sport.de‘)

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An Albert haben Schwergewichte wie der FC Chelsea und Manchester City Interesse. Rund 20 Millionen Euro Ablöse stehen für den Offensivmann bereits im Raum. Und das, obwohl er erst wenige Minuten Profiluft schnuppern durfte. Der US-Nationalspieler ist laut Book: „Ein Spieler, der es liebt, Gegner in Zweikampfsituationen mutig anzugehen. Das ist im Grunde etwas, von dem man nie genug haben kann, und wir haben definitiv auch nicht zu viel davon.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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