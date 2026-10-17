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Bundesliga

BVB: Große Sorgen um Karetsas

von Dominik Schneider
Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp
Union Berlin 0-0 BVB

Bei Borussia Dortmund schrillen die Alarmglocken. Im Spiel gegen Union Berlin musste Konstantinos Karetsas (18) kurz nach seiner Einwechslung das Spielfeld wieder verlassen. In der 62. Minute brachte Trainer Niko Kovac den jungen Griechen für Maximilian Beier (23) in die Partie.

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Bereits in der 70. Minute ersetzte Mathis Albert (17) Karetsas wieder. Der Nationalspieler zog sich bei einem Zweikampf mit Rani Khedira eine Blessur am Sprunggelenk zu. Die war so schwerwiegend, dass Karetsas von zwei BVB-Mitarbeitern aus dem medizinischen Personal vom Feld gestützt werden musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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