Der „heimliche Königstransfer“ des BVB

Im zurückliegenden Sommer hatte Ole Book erstmals die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund zu verantworten. Der Sportdirektor holte einige vielversprechende Akteure an Bord, darunter Joane Gadou (19), Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23).

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Der ebenfalls neu dazugekommene Joey Veerman (27), der genauso wie Konstantelias nur aufgrund des geplatzten Transfers von Said El Mala (20/1. FC Köln) verpflichtet wurde, flog lange Zeit ein wenig unter dem Radar. Mittlerweile kristallisiert sich der Mittelfeldakteur als Unterschiedsspieler heraus.

Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge wird der Niederländer (20 Länderspiele) intern von vielen sogar als der „heimliche Königstransfer“ angesehen. Cheftrainer Niko Kovac adelte ihn kürzlich: „Was mir besonders gut gefällt bei ihm, ist die Einfachheit. In der Einfachheit liegt die Schwierigkeit, aber auch die Schönheit.“

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Wer ist der Königstransfer des BVB im Sommer? Joane Gadou Konstantinos Karetsas Giannis Konstantelias Joey Veerman Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gut angelegtes Geld

Festgeschriebene 22 Millionen Euro hatten die Schwarz-Gelben im Sommer auf den Tisch gelegt, um Veerman von der PSV Eindhoven loszueisen. Nach aktuellem Stand der Dinge scheint sich das Investment voll auszuzahlen. Zumal der Ballverteiler sicherlich noch nicht auf seinem Leistungsmaximum angekommen ist.