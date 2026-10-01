Perfekter Start: Drei große Gewinner beim BVB

Fábio Silva (24)

Nach einem durchwachsenen ersten BVB-Jahr wurde der Angreifer im Sommer noch als Wechselkandidat gehandelt. In Dortmund wird man froh sein, Silva gehalten zu haben. Denn der 22,5-Millionen-Einkauf steht bereits bei fünf Scocerpunkten (vier Treffer, eine Vorlage) nach sechs Einsätzen – wohlgemerkt in lediglich 241 gespielten Minuten.

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Serhou Guirassy (30)

Silvas toller Saisonstart hängt mit dem starken Zusammenspiel mit Guirassy zusammen. Der Guineer wirkt deutlich frischer und ehrgeiziger als in der vergangenen Saison und hat damit auch die BVB-Fans wieder auf seine Seite gezogen. Guirassy markierte bislang genauso wie Silva sechs Torbeteiligungen (vier Treffer, zwei Vorlagen) in sechs Partien.

Waldemar Anton (30)

Schon in der vergangenen Spielzeit stieg der 1,89 Meter große Rechtsfuß in Abwesenheit der verletzten Nico Schlotterbeck (26) und Emre Can (32) zu Dortmunds Abwehrchef auf. In dieser Saison bestätigt Anton seine starken Leistungen, hat sogar nochmal einen draufgelegt und führte den Bundesligisten als Eckpfeiler der Dreierkette schon zu vier Spielen ohne Gegentor. Heute durfte der DFB-Verteidiger unter Bundestrainer Jürgen Klopp gegen Serbien (20:45 Uhr) verdienterweise von Beginn an ran.