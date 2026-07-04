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Bundesliga

Schalke mit Ebimbe einig

von Daniel del Federico - Quelle: WAZ
Junior Dina Ebimbe für Brest im Einsatz @Maxppp

Der FC Schalke 04 kommt einem Transfer von Junior Dina Ebimbe immer näher. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, haben die Knappen mit dem 25-Jährigen eine grundsätzliche Einigung erzielt. Der Franzose will demnach unbedingt nach Gelsenkirchen wechseln.

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Zurzeit hakt der Transfer allerdings noch an der Ablöseforderung von Eintracht Frankfurt. Dennoch nähern sich die beiden Vereine in den Verhandlungen schrittweise an, sodass eine endgültige Übereinkunft laut dem Bericht „nicht mehr weit entfernt“ ist. Bei den Hessen hat der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler trotz seines bis 2027 laufenden Vertrags keine Zukunft mehr. Zuletzt war Ebimbe an Stade Brest verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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