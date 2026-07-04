Nusa immer teurer

RB Leipzig will bei einem Verkauf von Antonio Nusa (21) mindestens 60 Millionen Euro sehen. Das berichtet ‚Sky‘. Englische Medien nannten zuletzt noch 50 Millionen. Newcastle United, Juventus Turin, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und dem FC Bayern wird Interesse nachgesagt.

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Nusa steht noch bis 2029 bei Leipzig unter Vertrag. Die Sachsen hatten den Außenstürmer 2024 für 21 Millionen Euro vom FC Brügge verpflichtet. Mit der norwegischen Nationalmannschaft trifft Nusa im WM-Achtelfinale auf Brasilien (Sonntag, 22 Uhr).