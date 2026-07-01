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Offiziell Bundesliga

Duranville verkündet BVB-Abschied

von Julian Jasch
3 min.
Julien Duranville im BVB-Dress @Maxppp

Julien Duranville (20) lässt die Katze aus dem Sack. Via Instagram teilt der Offensivspieler mit, dass er Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen wird. „Es war mir eine Ehre, diese Farben zu tragen und diesen Verein zu vertreten. Ich bin allen unglaublich dankbar, die mich auf diesem Weg unterstützt und mir geholfen haben“, schreibt der belgische U21-Nationalspieler.

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Offenkundig zieht es Duranville in die Ligue 1 zu Olympique Lyon. Der BVB wird zwei Jahre vor Vertragsende mit 8,5 Millionen Euro inklusive Boni sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent entschädigt. In Lyon winkt dem talentierten Flügelspieler ein Vertrag bis 2031.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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