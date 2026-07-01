Mkhitaryan setzt Unterschrift

Henrikh Mkhitaryan bleibt Inter Mailand erhalten. Den auslaufenden Vertrag beim italienischen Meister hat der Mittelfeldakteur nach Vereinsangaben um ein Jahr bis 2027 verlängert.

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l viaggio del 🚆🇦🇲 continua 🖤💙 pic.twitter.com/1TdRW6S2Hm — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2026

Mkhitaryan läuft seit 2022 für die Nerazzuri auf. Bei Inter gehört der 37-Jährige noch immer zu den festen Stützen. In der vergangenen Saison kam der ehemalige Dortmunder wettbewerbsübergreifend 39 Mal zum Einsatz.