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Offiziell Serie A

Mkhitaryan setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: inter.it
Henrikh Mkhitaryan im Inter-Trikot @Maxppp

Henrikh Mkhitaryan bleibt Inter Mailand erhalten. Den auslaufenden Vertrag beim italienischen Meister hat der Mittelfeldakteur nach Vereinsangaben um ein Jahr bis 2027 verlängert.

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Mkhitaryan läuft seit 2022 für die Nerazzuri auf. Bei Inter gehört der 37-Jährige noch immer zu den festen Stützen. In der vergangenen Saison kam der ehemalige Dortmunder wettbewerbsübergreifend 39 Mal zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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