Serie A
Mkhitaryan setzt Unterschrift
@Maxppp
Henrikh Mkhitaryan bleibt Inter Mailand erhalten. Den auslaufenden Vertrag beim italienischen Meister hat der Mittelfeldakteur nach Vereinsangaben um ein Jahr bis 2027 verlängert.
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l viaggio del 🚆🇦🇲 continua 🖤💙 pic.twitter.com/1TdRW6S2Hm— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2026
Mkhitaryan läuft seit 2022 für die Nerazzuri auf. Bei Inter gehört der 37-Jährige noch immer zu den festen Stützen. In der vergangenen Saison kam der ehemalige Dortmunder wettbewerbsübergreifend 39 Mal zum Einsatz.
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