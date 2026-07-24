Iker Bravo zieht es auf die Insel. Wie der FC Watford mitteilt, wechselt der 21-jährige Angreifer von Udinese Calcio zu den Hornets und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. „Iker ist ein vielversprechendes junges Talent. Seine Entwicklung bei Real Madrid, Bayer Leverkusen und in den spanischen Nationalmannschaften spricht für sich“, lässt sich Watfords Technischer Direktor Gian Luca Nani zitieren.

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A Spanish forward joins our ranks 👊



Bienvenido, Iker! 🐝 pic.twitter.com/zRI8J38qOK — Watford Football Club (@WatfordFC) July 24, 2026

Als Ablöse fließen laut dem ‚kicker‘ knapp vier Millionen Euro nach Italien. Davon profitiert auch Leverkusen, für das der Mittelstürmer zwischen 2021 und 2024 unter Vertrag stand. Beim Wechsel zu Udinese erhielt der Werksklub nicht nur 600.000 Euro Ablöse, sondern sicherte sich auch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent. Demnach werden knapp 1,9 Millionen Euro direkt an die Rheinländer weitergereicht.