Enzo Maresca plant fest mit Rodri. Auf seiner Vorstellungspressekonferenz sagte der neue Trainer von Manchester City über den Mittelfeld-Maestro: „Rund um große Spieler gibt es immer wieder Spekulationen. Das beunruhigt mich nicht.“ Hintergrund: Rodri will dem Vernehmen nach gerne zu Real Madrid wechseln. Ein Angebot von City zur Vertragsverlängerung über 2027 hinaus ließ der spanische Weltmeister-Kapitän bislang links liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Montag steht bei Rodri erstmal eine Rückenoperation an. In den Spielbetrieb kann der 30-Jährige wohl frühestens im September zurückkehren. „Jeder Trainer will Rodri“, sagt Maresca, „er braucht jetzt aber erstmal Urlaub, um sich zu erholen und zu genesen. Anschließend wird er zurück bei uns sein.“