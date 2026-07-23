Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

City verhandelt Trafford-Wechsel

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
1 min.
James Trafford im Trainingslager der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

James Trafford strebt angesichts seiner Rolle als Ersatzkeeper bei Manchester City einen Vereinswechsel an und hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist Leeds United mit den Skyblues in Verhandlungen um den 23-Jährigen getreten. Die englische Nummer zwei möchte an die Elland Road wechseln, aktuell wird noch über eine potenzielle Ausstiegsklausel beraten. Die Peacocks suchen nach dem Abgang von Karl Darlow (35) zu Manchester United einen neuen Stammtorhüter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trafford war im vergangenen Sommer für umgerechnet 31,2 Millionen Euro vom FC Burnley zu ManCity gewechselt, verlor seinen Status als Nummer eins jedoch am letzten Tag des Transferfensters mit der Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma (27). Auch Newcastle United ist an Trafford dran, bisher kam es aber noch nicht zu einem offiziellen Austausch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Leeds
James Trafford

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Leeds Logo Leeds United
James Trafford James Trafford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert