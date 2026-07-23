James Trafford strebt angesichts seiner Rolle als Ersatzkeeper bei Manchester City einen Vereinswechsel an und hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist Leeds United mit den Skyblues in Verhandlungen um den 23-Jährigen getreten. Die englische Nummer zwei möchte an die Elland Road wechseln, aktuell wird noch über eine potenzielle Ausstiegsklausel beraten. Die Peacocks suchen nach dem Abgang von Karl Darlow (35) zu Manchester United einen neuen Stammtorhüter.

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Trafford war im vergangenen Sommer für umgerechnet 31,2 Millionen Euro vom FC Burnley zu ManCity gewechselt, verlor seinen Status als Nummer eins jedoch am letzten Tag des Transferfensters mit der Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma (27). Auch Newcastle United ist an Trafford dran, bisher kam es aber noch nicht zu einem offiziellen Austausch.