Xavi reagiert auf Kompany-Ausfall

Der Ausfall von Vincent Kompany beim FC Bayern beschäftigt auch seine Trainerkollegen. Auf einer Pressekonferenz hat sich jetzt Bondscoach Xavi zur Situation des Belgiers geäußert: „Wir haben viel Druck. Beste Genesungswünsche an Vincent Kompany. Manchmal haben wir viel Stress, viel Druck, vor allem, wenn es nicht so läuft. Manchmal ist es schwer, zu schlafen. Aber das alles ist Teil unseres Geschäfts.“

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Erst im August hatte der 46-Jährige die Niederlande übernommen, zuvor war der einstige Ausnahmespieler drei Jahre beim FC Barcelona an der Seitenlinie. Kompany fehlt den Bayern nach seinem Zusammenbruch wegen einer Hirnhautreizung seit mehreren Wochen. Nach der Länderspielpause soll der 40-Jährige wieder zurückkehren.