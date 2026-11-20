Real Madrid stellt weiter die Weichen für die Zukunft. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ wird mit Brahim Díaz in Kürze der nächste Profi einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Zuvor hatten die Königlichen bereits mit Arda Güler (21), Aurélien Tchouaméni (26) und Thibaut Courtois (34) verlängert. Auch bei Fede Valverde (28) steht zeitnah eine Verlängerung an.

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Díaz’ neues Arbeitspapier soll bis 2031 datiert sein, die Unterschrift diese oder nächste Woche erfolgen. Der 27-Jährige war 2019 von Manchester City zu Real gewechselt und von 2020 bis 2023 an den AC Mailand verliehen. In der laufenden Saison stand der marokkanische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend neunmal für die Madrilenen auf dem Platz und bereitete drei Treffer vor.