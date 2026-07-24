Herth BSC hat den ersten Neuzugang des Sommers gefunden. Vom FC Burnley wird Oluwaseun Adewumi (21) ausgeliehen. Beim englischen Zweitligisten steht der Spielmacher noch bis 2028 unter Vertrag. Ob sich die Alte Dame eine Kaufoption sichern konnte, ist nicht überliefert. Adewumi verbrachte bereits die vergangene Saison als Leihspieler auf dem europäischen Festland. Für Cercle Brügge erzielte der zwölffache österreichische U21-Nationalspieler in 33 Pflichtspielemn sechs Tore.

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Herthas Sportdirektor Benjamin Weber freut sich, „dass wir Oluwaseun für uns gewinnen konnten. Trotz seines jungen Alters hat er bereits in verschiedenen Wettbewerben Erfahrungen gesammelt und kann mehrere Rollen und Positionen in der Offensive bekleiden. Er wird unserem Spiel mit seiner Vielseitigkeit, seinem Tempo und seiner Dynamik guttun.“