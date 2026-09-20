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Bundesliga

Lukeba fällt aus

von Tobias Feldhoff
Castello Lukeba im Training @Maxppp

RB Leipzig muss beim heutigen Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) auf Innenverteidiger Castello Lukeba (23) verzichten. Den Franzosen plagen nach Vereinsangaben Leistenbeschwerden.

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Auf der linken Innenverteidiger-Position ist Lukeba bei den Sachsen eigentlich gesetzt. Lediglich beim 1:3 gegen Werder Bremen vor zwei Wochen wurde der Linksfuß wegen muskulärer Probleme von Sommerneuzugang Maxime Estève (24) vertreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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