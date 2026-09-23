DFB-Junior Paris Brunner (20) ist nach seinem torreichen Saisonstart für die AS Monaco in der Ligue 1 zunächst zum Zuschauen verdammt. Nach seiner aufsehenerregenden Kopf-ab-Geste beim Torjubel gegen Racing Straßburg (1:1) am 12. September hat ihn der Disziplinarausschuss der französischen Liga mit einer Sperre von zwei Partien belegt. Zwei weitere Spiele werden zur Bewährung ausgesetzt.

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Frankreichs Nationaler Ethik-Rat hatte sich eingeschaltet und eine Untersuchung gefordert. Brunner selbst begründete seine Provokation: „Sie haben über meine Familie, meine Mutter und meinen Vater gesprochen. Ich konnte diejenigen sehen, die mich beleidigt haben. Nach dem Tor waren viele Emotionen im Spiel, vor allem nach einem solchen Treffer. Ich wollte nicht respektlos sein. Ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, aber das war nicht die Botschaft, die ich vermitteln wollte. Es wurde falsch verstanden. Was ich sagen wollte, war: Was für ein Tor, das war’s.“