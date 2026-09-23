Antonio Nusa (21) beschäftigt sich derzeit nicht mit einem Transfer. „Darüber mache ich mir ehrlich gesagt gerade keine Gedanken. Ich bin hier bei RB Leipzig sehr glücklich. Mein Job ist es, guten Fußball zu spielen“, lässt der Flügelspieler im Interview mit der ‚Sport Bild‘ durchblicken.

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Nusas Vertrag bei den Sachsen ist bis 2029 befristet. In der zurückliegenden Transferperiode wurde er konkret mit der AS Rom in Verbindung gebracht, ein Wechsel kam jedoch nicht zustande. Für die aktuellen Entwicklungen auf dem Transfermarkt hat Nusa kein Verständnis: „Die Summen, die auf dem Transfermarkt derzeit bezahlt werden, sind teilweise schon Wahnsinn.“