Klarheit bei Raphinha

Der FC Barcelona kann nach der Länderspielpause offenbar doch auf Raphinha zurückgreifen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der Angreifer nicht schwerer verletzt und dürfte den Katalanen für die anstehende Partie gegen den FC Getafe am 10. Oktober (18:30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Der 29-Jährige war zuvor wegen eines Muskelödems im rechten Oberschenkel vorzeitig von der brasilianischen Nationalmannschaft abgereist.

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Raphinha wurde beim Freundschaftsspiel gegen Australien (4:2) zur Halbzeit verletzungsbedingt vom Platz genommen. Hansi Flick muss sich offenbar jedoch keine Sorgen um seinen Kapitän machen. Der Linksfuß, der in dieser Saison hauptsächlich als Mittelstürmer auflief, ist mit 14 Toren in acht Pflichtspielen der treffsicherste Spieler im Kader der Blaugrana.