Köln-Schock: Dallinga monatelang raus

Der 1. FC Köln muss lange ohne Neuzugang Thijs Dallinga (26) auskommen. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat sich der Stürmer eine Kreuzbandverletzung zugezogen, die ihn monatelang außer Gefecht setzen wird.

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Zu allem Überfluss hat sich auch Sturmpartner Ragnar Ache eine Muskelverletzung zugezogen. Aus diesem Grund muss der 28-Jährige auch vorerst pausieren. Vor dem wichtigen Derby gegen Borussia Mönchengladbach (11. Oktober, 15:30 Uhr) steht der FC nun ohne gelernten Stürmer da.