Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Silva nennt seinen Wunschklub

von Tobias Feldhoff
1 min.
Fábio Silva bejubelt einen Treffer für Borussia Dortmund @Maxppp

Fábio Silva (24) von Borussia Dortmund kann sich vorstellen, eines Tages zu seinem Ex-Klub FC Porto zurückzukehren. „Jeder weiß, dass ich Porto-Fan bin und die Spiele des Vereins genau verfolge. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich bereue es in meiner Karriere, den FC Porto so übereilt verlassen zu haben. Wer weiß, vielleicht spiele ich eines Tages wieder, wenn alles gut läuft“, sagte der Angreifer auf einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim BVB hat Silva einen sehr guten Saisonstart hingelegt, nachdem im Sommer noch ein Vereinswechsel zur Debatte gestanden hatte. Über seine bisherige Laufbahn sagt der Rechtsfuß, der sein Potenzial lange Zeit nicht ausschöpfen konnte: „Als ich den FC Porto (im Alter von 18 Jahren, Anm. d. Red.) verließ, war ich nicht optimal vorbereitet, vor allem nicht auf den Wechsel in die Premier League.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Nations League
BVB
Portugal
Fábio Silva

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Nations League UEFA Nations League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Portugal Flag Portugal
Fábio Silva Fábio Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert