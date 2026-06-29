Interesse hinterlegt: WM-Durchstarter zum BVB?

Borussia Dortmund beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Benjamin Tahirovic. Laut ‚Sky‘ ist der bosnische WM-Fahrer ein Kandidat beim deutschen Vizemeister – und das schon seit einigen Monaten. Schon vor dem Turnier soll der BVB sein Interesse beim Mittelfeldspieler von Bröndby IF hinterlegt haben.

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Zu dem Zeitpunkt war noch Sebastian Kehl für die Transfers in Dortmund zuständig. Nach der Amtsübernahme von Ole Book ist das Interesse an Tahirovic dem Bericht zufolge zwar etwas abgekühlt, der 23-Jährige stehe aber nach wie vor auf der Shortlist der Borussen.

Besonders attraktiv für den BVB sei die potenzielle Ablöse des Bosniers. Für unter zehn Millionen Euro soll Tahirovic zu haben sein. Der Vertrag des 31-fachen Nationalspielers in Kopenhagen läuft noch bis 2028.

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Aktuell weilt der Mittelfeldspieler bei der bosnischen Nationalmannschaft. In zwei von drei WM-Spielen stand er in der Startelf. Beim 3:1-Sieg über Katar wurde er zur Halbzeit eingewechselt. Tahirovic zeigte dabei ordentliche Leistungen – ganz zur Freude interessierter Klubs.