Probespieler in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat einen Trainingsgast. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, wirkt Florian Schock zurzeit mit. Der 25-jährige Torhüter hält sich beim Zweitligisten aus Niedersachsen fit und füllt den Kader auf. Zwischen den Pfosten ist der VfL aktuell spärlich besetzt, da Jakub Zielinski (18) bei der polnischen U19-Nationalmannschaft weilt, Pavao Pervan (38) einen Trainerlehrgang absolviert und sich Timon Wellenreuther (30) im Aufbautraining befindet.

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Schock ist seit Anfang Juli vereinslos. Zuvor stand er für zwei Jahre bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Für das Profiteam der Rheinländer kam der zwei Meter große Schlussmann aber nie zum Einsatz. Lediglich vier Partien für die Zweitvertretung der Fortuna stehen für Schock zu Buche. Eine feste Anstellung in Wolfsburg ist zwar nicht geplant, dem Bericht zufolge zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht ausgeschlossen.