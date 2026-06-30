OM entlässt Beye

Wie erwartet wird Olympique Marseille nicht mit Trainer Habib Beye in die kommende Saison gehen. Beye hatte vor wenigen Monaten von Roberto De Zerbi übernommen, konnte die Verantwortlichen aber nicht von sich überzeugen. Nach FT-Informationen wird Bruno Génésio das Zepter übernehmen.

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Der 59-jährige Franzose hatte zuletzt zwei Jahre in Folge den OSC Lille trainiert und die Doggen in der abgelaufenen Saison auf Rang drei und somit in die Champions League geführt. Im Sommer war dann in Lille Schluss, jetzt geht es für Génésio bei OM weiter.