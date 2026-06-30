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2. Bundesliga

VfB: Olivier-Transfer wackelt

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Christopher Olivier im VfB-Trikot @Maxppp

Hannover 96 ist sich bereits seit der vergangenen Woche mit Christopher Olivier vom VfB Stuttgart über einen Transfer einig, doch der Deal droht nun zu scheitern. Nach Informationen der ‚Bild‘ liegen die beiden Vereine hinsichtlich der Ablösesumme noch weit auseinander. Während die Niedersachsen ein Angebot in Höhe von 700.000 Euro eingereicht haben, pocht der VfB weiterhin auf eine siebenstellige Ablöse.

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Inzwischen zeigen weitere Klubs gesteigertes Interesse am 20-Jährigen. Demnach hat sich der VfL Wolfsburg nach Olivier erkundigt, müsste vor einem Vorstoß allerdings erst Platz im eigenen Kader schaffen. Zudem haben Bröndby IF und der FC Kopenhagen den Rechtsverteidiger auf dem Zettel. Bei den Schwaben steht der Österreicher noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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