Dortmunds Gedankenspiel mit Gruda

Borussia Dortmund hat es offenbar bei Brajan Gruda versucht, sich jedoch eine Absage eingehandelt. ‚Sky‘ berichtet, dass der BVB „konkretes Interesse“ am kreativen Offensivakteur bekundete. Der 22-Jährige bekannte sich jedoch zu RB Leipzig, das inzwischen kurz vor der erneuten Verpflichtung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2028 ist Gruda vertraglich noch an Brighton & Hove Albion gebunden. Die Seagulls haben sich mit Leipzig auf ein Leihgeschäft mit Kaufpflicht verständigt. Greift der einsatzabhängige Passus, überweist der Bundesligist 25 bis 30 Millionen Euro an den von Fabian Hürzeler trainierten Klub.