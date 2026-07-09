Heimliche BVB-Einigung mit El Mala?

Borussia Dortmund verhandelt aktuell den Abgang von Karim Adeyemi (24). Der Flügelspieler ist sich bereits mit dem FC Barcelona einig, der BVB möchte für einen Verkauf rund 40 Millionen Euro sehen, auch ein Tauschgeschäft steht im Raum.

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Sollte Adeyemi die Schwarz-Gelben verlassen, wird in der Offensive ein Platz frei. Diesen könnte Said El Mala einnehmen, mit dem der BVB seit Monaten in Verbindung gebracht wird. Durch die potenziellen Einnahmen des Adeyemi-Verkaufs wäre der Flügelspieler des 1. FC Köln finanzierbar.

Einigung?

Dem Kölner ‚Express‘ zufolge werden die Gerüchte um Dortmund und El Mala wieder lauter. Mehr noch: „Im FC-Kosmos soll sogar eine Info aufgeschlagen sein, dass sich die Familie hinter den Kulissen mit Borussia Dortmund geeinigt haben könnte“, so das Boulevardblatt. Ein Transfer könne nach der WM oder erst im kommenden Sommer über die Bühne gehen.

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Dazu passt: El Malas Mutter Sabrina bevorzugt einen Verbleib ihrer Söhne in Deutschland. Zudem hatte sie sich in der Vergangenheit dem Vernehmen nach schon mal für einen Wechsel zum deutschen Vizemeister eingesetzt.

Letzter Brighton-Versuch

Laut der ‚Sport Bild‘ hat sie den Kölner Verantwortlichen zuletzt mitgeteilt, dass El Mala in diesem Sommer nicht nach England wechseln wird, sollte sich kein Topklub melden, der international vertreten ist. Zwar wolle Fabian Hürzeler mit Brighton & Hove Albion noch einen letzten Versuch unternehmen, der Übungsleiter sei sich jedoch bewusst, dass eine Verpflichtung „ohne Mitwirken der Mutter unwahrscheinlich ist“.

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Öffnet sich für den BVB also die Tür für einen Transfer? Ehe der Bundesligist an El Mala denken kann, muss zunächst der Adeyemi-Deal unter Dach und Fach gebracht werden. Ob Schwarz-Gelb dann beim Kölner Shootingstar einen konkreten Vorstoß wagt, bleibt abzuwarten.