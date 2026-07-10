BVB lehnt Adeyemi-Angebot ab

Neben Serhou Guirassy (30) ist Karim Adeyemi der Spieler, in dem Borussia Dortmund das größte Verkaufspotenzial sieht, um Einnahmen zu generieren. Mit dem FC Barcelona hat sich ein potenziell geeigneter Abnehmer gefunden, direkt beim ersten Date kommen die Klubs aber nicht zusammen.

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Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der BVB die Eröffnungsofferte in Höhe von 20 Millionen Euro als unzureichend zurückgewiesen. Barça soll die Absage gelassen zur Kenntnis genommen haben, wohl wissend, dass sich die Borussia nicht in der besten Verhandlungsposition befindet.

Adeyemi will den Transfer

Adeyemis Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Das Angebot zur Verlängerung liegt seit Monaten auf dem Tisch, dass es noch unterschrieben wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Der 24-Jährige soll bereits klargestellt haben, dass er nur nach Barcelona wechseln will, entsprechend hat er sich mit den Blaugrana auf die Zusammenarbeit verständigt.

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Angesichts dessen ist nicht davon auszugehen, dass der BVB die erhofften 40 Millionen Euro einfahren wird. Vielmehr gehen spanische Medien davon aus, dass sich die beiden Klubs in der Mitte bei 30 Millionen Euro treffen könnten.

Als unterste Schmerzgrenze wurden bislang jene 33 Millionen Euro genannt, die die Schwarz-Gelben vor vier Jahren an RB Salzburg überwiesen hatten. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit ins Spiel gebracht, Barça-Profis in den Deal mit einzubinden. Als mögliche Ziele wurden Roony Bardghji (20/Flügelspieler), Marc Casadó (22/zentrales Mittelfeld) und Héctor Fort (19/Außenverteidiger) genannt.