La Liga
Barça gibt Cuenca ab
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@Maxppp
Der FC Barcelona gibt Top-Talent Andrés Cuenca dauerhaft ab. Der 19-Jährige schließt sich Como 1907 an. Am Comer See unterschreibt der Spanier bis 2030.
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Como 1907 is pleased to announce the permanent signing of Spanish defender Andrés Cuenca from @FCBarcelona. The 2007-born defender has signed a contract until 2030.— Como1907 (@Como_1907) July 17, 2026
Read the official statement ➡️ https://t.co/ssCfWGyRkg pic.twitter.com/cpSb7pVyuP
Dem Vernehmen nach sichern sich die Katalanen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Zudem soll der Innenverteidiger direkt weiterverliehen werden. Für das Team von Hansi Flick kam Cuenca nicht zum Einsatz.
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