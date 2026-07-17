Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell La Liga

Barça gibt Cuenca ab

von Dominik Sandler - Quelle: comofootball.com
1 min.
Andrés Cuenca gegen Deutschland @Maxppp

Der FC Barcelona gibt Top-Talent Andrés Cuenca dauerhaft ab. Der 19-Jährige schließt sich Como 1907 an. Am Comer See unterschreibt der Spanier bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach sichern sich die Katalanen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Zudem soll der Innenverteidiger direkt weiterverliehen werden. Für das Team von Hansi Flick kam Cuenca nicht zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Barcelona
Como
Andrés Cuenca Cejudo

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Barcelona Logo FC Barcelona
Como Logo Calcio Como
Andrés Cuenca Cejudo Andrés Cuenca Cejudo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert