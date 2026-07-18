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Bundesliga

Köln: Wunschtransfer vor dem Scheitern

Der 1. FC Köln ist im Verlauf der aktuellen Transferperiode sehr aktiv. Ein Wunschtransfer droht jetzt allerdings zu scheitern.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Thomas Kessler hat den Hörer am Ohr @Maxppp

Erst gestern verkündete der 1. FC Köln stolz, dass Reigan Heskey (18) von Manchester City zum Bundesligisten kommt und einen Vertrag bis 2031 unterzeichnet hat. Zuvor wurden bereits die Verpflichtungen von Gideon Mensah (28), Luka Lochoshvili (28) sowie der Leihspieler der Vorsaison Tom Krauß (25) und Jahmai Simpson-Pusey (20) eingetütet.

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Einen Dämpfer muss der FC aber hinsichtlich Edson Álvarez hinnehmen. ‚Sky‘ berichtet, dass die Verantwortlichen aus der Domstadt zwar noch hoffen, den mexikanischen Mittelfeldspieler irgendwie von einem Wechsel überzeugen zu können, aktuell sei ein Deal mit dem Nationalspieler aber schlichtweg zu teuer.

E. Álvarez Mittelfeldspieler - 28 Jahre Logo Fenerbahce Fenerbahce Mexiko Mexiko #11 Edson Álvarez
Tore 0
Gespielte Spiele 21
Gehalt/Monat -

Dass mit Benfica Lissabon jetzt auch noch ein Champions League-Teilnehmer ins Rennen um Álvarez eingestiegen ist, macht die Sache für Köln nicht leichter. Sollten die Portugiesen Álvarez ein wirtschaftlich potentes Angebot unterbreiten, dürften die Chancen für einen Bundesliga-Wechsel auf ein verschwindend geringes Ausmaß schrumpfen.

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Dass Benfica auch noch mit Königsklassenfußball locken kann, spielt dem FC ebenso wenig in die Karten. Dementsprechend könnte zeitnah die Spur zu Ellyes Skhiri (31) heißer werden. Der ehemalige Kölner und aktuelle Profi von Eintracht Frankfurt gilt als Plan B, sollte die Verpflichtung von Álvarez scheitern.

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