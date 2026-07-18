Barça verschiebt Adeyemi-Präsentation

Am Transfer von Karim Adeyemi zum FC Barcelona besteht kein Zweifel mehr. Am vergangenen Donnerstag hat der noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehende Angreifer seinen Medinzincheck bei den Katalanen absolviert und bestanden. Die offizielle Präsentation wurde nun allerdings verschoben.

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Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der Grund das morgige WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (21 Uhr). Barça-Präsident Joan Laporta und Sportdirektor werden das Spiel gemeinsam live im Stadion verfolgen und erst am Dienstag zurück in Barcelona erwartet.

Dann soll es aber schnell gehen: Am Mittwoch soll sich Adeyemi der Presse und den Fans vorstellen. Ursprünglich wollte man den Deal noch vor dem Wochenende über die Bühne bringen, damit der 24-Jährige direkt ins Training unter Hansi Flick einsteigen kann. Vor der offiziellen Präsentation ist die Teilnahme am Mannschaftstraining aber nicht möglich, Adeyemi soll sich im Hotel-Kraftraum fit halten.

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Der BVB kassiert für den elffachen Nationalspieler, der laut Geschäftsführer Lars Ricken nicht mehr zu den „Unterschiedsspieler in der letzten Saison“ gehört hat, 22 Millionen Euro Ablöse. Hinzukommen sieben Millionen an möglichen Bonuszahlungen sowie eine 30-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung.