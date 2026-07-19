Rabiot auf dem Sprung?

Adrien Rabiot (31) verweigert ein deutliches Bekenntnis zu seinem Arbeitgeber AC Mailand. Auf Nachfrage von ‚DAZN‘ über seine Zukunft erwidert der Mittelfeldspieler, der mit dem französischen Team WM-Vierter wurde: „Zuerst ist es Zeit für Urlaub: Darauf haben wir seit unserer Niederlage gegen Spanien gewartet. Die letzten Tage waren mental sehr belastend.“

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Zunächst einmal wolle er aber nach Mailand zurückkehren. Dort ist sein Vertrag noch bis 2028 datiert und beinhaltet die Option für eine weitere Saison. In Stein gemeißelt ist sein Verbleib bei den Rossoneri dennoch nicht: „Werde ich das Training in Mailand wieder aufnehmen? Ja, natürlich. Danach werden wir mit dem Trainer und mit Maignan sprechen. Wir wollten uns während der Weltmeisterschaft voll konzentrieren und uns nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Jetzt haben wir Zeit, die Dinge in Ruhe zu besprechen.“