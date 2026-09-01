Der Deadline Day im Live-Ticker

Ethan Nwaneri (19) hat sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Laut Fabrizio Romano leihen die Schwarz-Gelben die Offensivkraft für ein Jahr vom FC Arsenal aus und übernehmen das vollständige Gehalt. ‚Sky‘ zufolge beläuft sich das Gesamtpaket auf fünf Millionen Euro.