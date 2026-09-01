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Der Deadline Day im Live-Ticker

von Die Redaktion
3 min.
Der Deadline Day im Live-Ticker @Maxppp

SVW: Arthur und Ndiaye im Medizincheck

Werder Bremen steht kurz vor einem Transfer-Doppelpack. Laut der ‚DeichStube‘ sind sowohl der Rechtsverteidiger Arthur (23/Bayer Leverkusen) als auch Linksverteidiger Moussa Ndiaye (24/RSC Anderlecht) bereits in Bremen, um ihren Medizincheck zu absolvieren.

FT-Exklusiv

Ajax will Kehrer

Bei Thilo Kehrer (29) zeichnet sich ein überraschender Abgang ab. Nach FT-Infos hat Ajax Amsterdam Interesse den Verteidiger per Leihe ohne Kaufoption zu verpflichten.

Danso nach Sunderland

Laut Fabrizio Romano holt der AFC Sunderland den österreichischen Nationalspieler Kevin Danso (27) von Tottenham Hotspur. Der Innenverteidiger kommt per Leihe mit Kaufpflicht für umgerechnet rund 29 Millionen Euro.

Kein Regula

Durch die Einigung bei Ethan Nwaneri (19) vom FC Arsenal hat sich Borussia Dortmund laut ‚meczyki.pl‘ aus den Verhandlungen um Marcel Regula (19) zurückgezogen. Der Offensivspieler wird wohl bei Zagłębie Lubin bleiben.

Schalke verleiht Leonard nach Aachen

Innenverteidiger Dylan Leonard (19) soll in den kommenden Monaten in der 3. Liga Spielpraxis sammeln. Der talentierte Australier des FC Schalke 04 steht laut ‚Sky‘ vor der Leihe zu Alemannia Aachen. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals.

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BVB gelingt Nwaneri-Coup

Ethan Nwaneri (19) hat sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Laut Fabrizio Romano leihen die Schwarz-Gelben die Offensivkraft für ein Jahr vom FC Arsenal aus und übernehmen das vollständige Gehalt. ‚Sky‘ zufolge beläuft sich das Gesamtpaket auf fünf Millionen Euro.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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