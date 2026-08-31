Lionel Messi beendet seine Laufbahn in der argentinischen Nationalmannschaft. Der Weltmeister und zweifache Copa América-Sieger teilt mit: „Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich verstehe, dass es an der Zeit ist. Ich schwöre euch, dass ich immer alles gegeben habe – nicht nur in den letzten Jahren, als wir alles gewonnen haben, sondern auch schon vorher –, und ich habe immer gekämpft und alles für dieses Trikot gegeben, um euch Freude zu bereiten und euch durch den Fußball stolz darauf zu machen, Argentinier zu sein.“

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Messi traf seine Entscheidung laut eigener Aussage bereits zwei Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien. „Es ist nicht mehr lange hin, und eine Etappe geht zu Ende – und diese schmerzt mich sehr. Ich liebe es, habe es geliebt und werde es immer lieben, in der Nationalmannschaft zu sein. Ich habe alles gegeben, ich habe nichts mehr zu geben, und außerdem kommen sehr talentierte junge Spieler nach, die es verdienen, dabei zu sein“, so Messi, der auf 207 Länderspiele und 125 Tore für Argentinien zurückblickt. La Pulga betont: „Ich gehe mit der Gewissheit und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Teamkollegen traumhafte Momente beschert zu haben. Es war der Wahnsinn, das mit euch erlebt zu haben. Ich liebe euch. Danke, Gott, dass du mich zum Argentinier gemacht hast.“