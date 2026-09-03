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DFB-Schreck wechselt zu Messi

von Remo Schatz - Quelle: intermiamicf.com
Matías Galarza gegen Frankreich @Maxppp

Matías Galarza setzt seine Karriere in der nordamerikanischen MLS fort. Der Mittelfeldspieler wird von River Plate samt Kaufoption an Inter Miami ausgeliehen. In Buenoes Aires ist er noch bis Ende 2028 vertraglich gebunden.

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Den DFB-Fans hierzulande ist der Zweikämpfer in nicht allzu guter Erinnerung geblieben. Im WM-Sechzehntelfinale schickte er mit Paraguay die deutsche Nationalmannschaft (5:4 n.E.) nach Hause. Galarza fiel dabei vor allem mit seiner überharten Spielweise auf. Eine Runde später war gegen Frankreich (0:1) Endstation.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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