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Offiziell 2. Bundesliga

Gómez verlässt Braunschweig

von Fabian Ley
1 min.
Johan Gómez beim Einwurf @Maxppp

Nach drei Jahren geht die Zeit von Johan Gómez bei Eintracht Braunschweig zu Ende. Der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler wechselt in seine US-amerikanische Heimat zu Chicago City. Für Braunschweig absolvierte der 25-Jährige seit 2023 99 Einsätze, in denen er vier Tore und neun Vorlagen beisteuerte.

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Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel erklärt: „Wir hatten bereits im Januar einen sehr offenen und fairen Austausch mit Johan, als ihm erstmals ein konkretes Angebot aus der MLS vorlag. Damals kam es für uns nicht infrage, ihn abzugeben. Nun hat sich für ihn erneut die Möglichkeit ergeben, in seine Heimat zurückzukehren, und wir wussten, dass er diese Chance gerne wahrnehmen möchte. Darauf haben wir uns frühzeitig eingestellt und sehen uns im zentralen Mittelfeld gut aufgestellt. Gleichzeitig war es uns wichtig, eine wirtschaftlich gute Lösung mit Chicago Fire zu finden – im Sinne der Eintracht. Das ist uns nun gelungen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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