Der SV Werder Bremen verschafft Abwehrspieler Julián Malatini (25) Spielpraxis bei einem anderen Klub. Auf Leihbasis wechselt der Argentinier bis zum Saisonende in die nordamerikanische Major League Soccer und schließt sich dem FC Cincinnati an. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals.

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Julian #Malatini verlässt den SV Werder



Der argentinische Verteidiger wechselt auf Leihbasis zum MLS-Klub FC Cincinnati.



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„In unserer aktuellen Kaderkonstellation konnten wir Julian nur wenig Spielzeit in Aussicht stellen. Daher haben wir uns gemeinsam mit ihm für eine Leihe entschieden. Wir hoffen, dass Julian durch eine regelmäßige Spielpraxis in der MLS einen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann und wünschen ihm dafür nur das Beste“, erklärt Peter Niemeyer, Leiter Profifußball beim SV Werder Bremen und ergänzt: „Da aktuell noch einige Aufenthalts- und Einreisedokumente vorbereitet werden müssen, wird Julian in den kommenden Tagen noch bei uns in Bremen trainieren und in die USA reisen, sobald diese erledigt sind.“