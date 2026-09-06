BVB-Transfer ausgeplaudert?

Anstelle von Marcel Regula (19) wechselte Ethan Nwaneri (19) am Deadline Day auf Leihbasis vom FC Arsenal zu Borussia Dortmund. Die Fährte zum Offensivjuwel von Zaglebie Lubin ist deshalb aber alles andere als kalt.

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Klubchef Pawel Jez rechner sogar ziemlich sicher damit, dass der Transfer noch mit Verspätung über die Bühne geht. Gegenüber dem polnischen ‚Canal+‘ sagt der 54-Jährige: „Borussia Dortmund plant für die Zukunft mit Marcel Regula. Wir werden sehen, ob es im Winter oder erst im kommenden Sommer so weit sein wird.“

Gut möglich, dass der Wechselzeitpunkt mit der Zukunft von Nwaneri zusammenhängt. Per Klausel können die Gunners den Engländer im Januar nämlich zurückholen. Dann würde es sich aus Dortmunder Sicht definitiv anbieten, bei Regula zuzuschlagen. Für den polnischen U21-Nationalspieler stand zuletzt eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro im Raum.