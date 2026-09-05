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FT-Kurve Bundesliga

BVB: Deutliche Tendenz bei Nwaneri

von Lukas Weinstock
Ethan Nwaneri gegen den BVB im Einsatz @Maxppp

Die FT-User glauben, dass Ethan Nwaneri eine Bereicherung für Borussia Dortmund sein wird. 67 Prozent der 2017 Teilnehmer an der entsprechenden Umfrage sind der Meinung, dass der talentierte Engländer ein guter Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias (23) ist.

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Was meint ihr: Wird Ethan Nwaneri beim BVB durchstarten?
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Nwaneri ist am Deadline Day auf Leihbasis ohne Kaufoption vom FC Arsenal nach Dortmund gewechselt. Bitter für den BVB: Die Gunners können den 19-Jährigen bei Bedarf schon im Januar zurückbeordern. Endgültige Planungssicherheit haben die Schwarz-Gelben also nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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