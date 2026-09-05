BVB: Deutliche Tendenz bei Nwaneri

Die FT-User glauben, dass Ethan Nwaneri eine Bereicherung für Borussia Dortmund sein wird. 67 Prozent der 2017 Teilnehmer an der entsprechenden Umfrage sind der Meinung, dass der talentierte Engländer ein guter Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias (23) ist.

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Nwaneri ist am Deadline Day auf Leihbasis ohne Kaufoption vom FC Arsenal nach Dortmund gewechselt. Bitter für den BVB: Die Gunners können den 19-Jährigen bei Bedarf schon im Januar zurückbeordern. Endgültige Planungssicherheit haben die Schwarz-Gelben also nicht.