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Bundesliga

Zwei Rückkehrer beim BVB

von Lukas Weinstock
1 min.
Nico Schlotterbeck schaut sich das Geschehen an @Maxppp

Borussia Dortmund kann beim Heimspiel gegen den SC Paderborn (Samstag, 15:30 Uhr) wieder auf Ramy Bensebaini (31) und Nico Schlotterbeck (26) zurückgreifen. „Ramy und Schlotti haben die vergangenen Trainingseinheiten komplett mitgemacht. Sie sind fit, gesund und einsatzbereit für das Wochenende. Das bedeutet, dass ich auf beide zählen kann und rein theoretisch aber auch praktisch beide bringen könnte“, verriet Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz.

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Bensebaini hatte sich im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) eine Rippenprellung zugezogen, Schlotterbeck bei der WM eine schwerwiegendere Sprunggelenksverletzung. Ursprünglich sollte der deutsche Nationalspieler erst im Anschluss an die kommende Länderspielpause wieder zurückkehren. Angesichts der dünnen Personaldecke im Abwehrzentrum ist die verfrühte Rückkehr für den BVB jedoch von großer Bedeutung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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