Der SV Werder Bremen kann sich offenbar keine Hoffnungen auf eine Festverpflichtung von Arthur machen. Im Interview mit der ‚Bild‘ verrät der 23-Jährige, angesprochen auf seinen Traum, eine Legende bei Bayer Leverkusen zu werden: „Ja, absolut! Dieser Traum bekommt jetzt zwar eine kleine Pause, aber wenn ich mich hier gut präsentiere, dann wird mir das auch in Leverkusen helfen. Ich habe dort noch lange Vertrag und bin noch jung.“

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Arthur war am Deadline-Day auf Leihbasis zu den Norddeutschen gewechselt und fügte sich prompt in die Startaufstellung von Daniel Thioune ein. Auch wenn es dem Rechtsverteidiger schwerfiel, die Werkself zu verlassen, blickt er voller Tatendrang auf seine Zeit an der Weser: „Es gibt Höhen und Tiefen. Ich respektiere die Entscheidung. Ich werde jetzt Gas geben und alles tun, damit Werder erfolgreich ist. Werder ist auch ein großer Klub, die Mitspieler sind klasse. Aber in zehn Monaten geht’s dann zurück nach Leverkusen.“