Niclas Füllkrug durchlebt beim SV Werder Bremen derzeit mindestens seinen zweiten, eher seinen dritten Frühling. Nach zwei sportlich verschenkten Jahren macht er da weiter, wo er vor seinem Werder-Abschied 2023 aufgehört hatte. Für den SVW steht der inzwischen 33-Jährige in dieser Saison bei sieben Toren nach sieben Spielen.

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Grund genug, dass der Mittelstürmer inzwischen schon wieder im Kreise der Nationalmannschaft diskutiert wird. Das Problem aus Werder-Sicht: Aktuell ist Füllkrug von West Ham United nur bis zum Saisonende ausgeliehen. Die Hammers haben zwar keine Verwendung mehr für den Rechtsfuß, dennoch steht er beim englischen Zweitligisten noch bis 2028 unter Vertrag.

Werder muss Geduld beweisen

Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz hatte zuletzt schon angedeutet, gerne mit Füllkrug weiterarbeiten zu wollen, aber auch unterstrichen, dass das Unterfangen nicht leicht werde. Die ‚Bild‘ berichtet jetzt, dass ein Transfer im Sommer tatsächlich zur Mammut-Aufgabe wird. Denn West Ham sei angesichts der starken Leistungen nicht gewillt, Füllkrug zum Schnäppchen-Preis ziehen zu lassen.

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Der Wechsel könnte für den klammen Bundesligisten „richtig kompliziert werden“, die Personalie sich bis tief in den Transfer-Sommer ziehen, so das Boulevardblatt. Zudem müsste Füllkrug weiterhin bereit sein, auf eine Menge Gehalt zu verzichten. Werder befindet sich im Teufelskreis: Zum einen ist der SVW auf die Treffer von Füllkrug angewiesen, zum anderen wird der deutsche Nationalspieler mit jedem Tor teurer.