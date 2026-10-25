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Bundesliga

Real lehnte BVB-Star ab

von Remo Schatz - Quelle: DAZN
1 min.
Karim Adeyemi ist fassungslos @Maxppp

Karim Adeyemi (24) wird am heutigen Sonntagabend mit dem FC Barcelona seinen ersten Clásico gegen Real Madrid (21 Uhr) bestreiten. Wie Fabrizio Romano in einem Interview bei ‚DAZN‘ verrät, wäre der frühere Dortmunder fast auf der anderen Seite gelandet. Demnach bot der BVB den Verkaufskandidaten in Madrid an, Real lehnte aber ab.

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Adeyemi soll nicht in das Profil der Königlichen gepasst haben, stattdessen wurde Yan Diomande (19) für 125 Millionen Euro bei RB Leipzig losgeeist. Bislang ging die Rechnung der Madrilenen nicht auf. Beide Neuzugänge kommen nach zwölf Pflichtspielen auf sieben Torbeteiligungen, für Adeyemi hatte Barça aber über 100 Millionen Euro weniger ausgeben müssen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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