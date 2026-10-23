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Bundesliga

Werder-Interesse an Redecker

von Tobias Feldhoff - Quelle: RTL/ntv
Clemens Fritz ist Werder Bremens Geschäftsführer Profifußball @Maxppp

Der SV Werder Brmen streckt die Fühler nach einem Regionalliga-Kicker aus. Nach Informationen von ‚RTL/ntv‘ zeigen die Norddeutschen Interesse an Mittelstürmer Bastian Redecker (19) vom Bremer SV. Der Wechsel könne im Winter über die Bühne gehen.

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Redecker, der mit seiner enormen Schnelligkeit besticht und schon sieben Treffer in 13 Partien erzielt hat, sei zunächst für die Bremer U23 vorgesehen, die ebenfalls Regionalliga beheimatet ist. Als Ablöse stehen 100.000 Euro im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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