Etwas überraschend wurde Nick Woltemade bei Juventus Turin zum Spieler des Monats Oktober gewählt. Beim kriselnden Klub aus Turin läuft es für den 24-Jährigen aber noch immer schleppend. Auch deshalb suchen die Bianconeri weiterhin einen Knipser.

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Eine Spur führt dabei nach Deutschland und zu Eintracht Frankfurt. Laut ‚Sky‘ hat die Alte Dame ihr Interesse bei Younes Ebnoutalib hinterlegt. Auch Tottenham Hotspur ist seit geraumer Zeit am 23-Jährigen dran, der bei acht Toren und zwei Vorlagen in dieser Saison steht.

Auch Frankfurt will die Leistung des deutschen Nationalspielers (zwei Spiele) honorieren. Dem Bezahlsender zufolge soll der neue Sportvorstand Joti Chatzialexiou zeitnah die Gespräche für eine Vertragsverlängerung aufnehmen, die mit einer Gehaltserhöhung einhergehen würde. Aktuell steht Ebnoutalib bis 2031 am Main unter Vertrag. Im Januar war er für acht Millionen Euro von der SV Elversberg gekommen.